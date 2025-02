Ex-campeão mundial Joel Parkinson destaca potencial do surf em Portugal

"É tão bom estar de volta a Portugal depois de tantos anos. É muito bom. Portugal é um país de surf tão grande e tem ótimos surfistas e ótimos fãs", disse aos jornalistas o australiano.



'Parko', de 43 anos, que venceu o circuito de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) em 2012, caiu nos 'quartos' da prova (com 2,90 pontos), ao ficar no terceiro e último lugar da quarta bateria, que foi conquistada por Nicolau Von Rupp (10,67 pontos), seguido pelo brasileiro Victor Bernardo (10,54).



Questionado sobre se gostaria de voltar a competir na prova do circuito principal da WSL em Peniche, Joel Parkinson descartou essa possibilidade, mas admitiu aproveitar esta viagem a Portugal para 'matar saudades' das ondas de Supertubos.



"Não sei [se vou a Supertubos], estou aqui durante uma semana, então, espero que sim. Mas não para competir", garantiu, realçando que, quando integrava a elite mundial, vinha sempre passar duas semanas em Portugal e aproveitava para trazer a família.



"Tantas memórias ótimas. Costumava sempre vir com a minha família e aproveitava o tempo. Passava duas semanas aqui. Tive tanto surf incrível e dias bons", realçou um dos mais icónicos surfistas do mundo.



Sobre o Capítulo Perfeito, 'Parko' considerou que é uma "ótima competição", que lhe permitiu voltar a surfar em Carcavelos, onde já não entrava no mar há muitos anos, desvalorizando a eliminação precoce na prova.



"Há muito, muito tempo que não vinha a Carcavelos. É um enorme prazer estar de volta. Só venho para me divertir", assinalou.



De resto, Joel Parkinson disse que, apesar de não ficar para assistir ao vivo à etapa portuguesa da elite mundial, em Supertubos (entre 15 e 25 de março), vai ficar atento à ação através das transmissões televisivas.



"Adoro assistir às competições. Temos Peniche a começar em duas semanas, então mal posso esperar para assistir", afirmou.



O ex-campeão mundial deixou ainda duas 'confissões', considerando que o brasileiro Gabriel Medina é atualmente o melhor surfista do mundo (apesar de estar lesionado), e que, no que toca aos seus compatriotas australianos, é Ethn Ewing quem lhe enche mais as medidas.



"O meu favorito é Gabriel Medina, mas ele está lesionado. Mas Medina é o melhor, com certeza. Dos australianos, o Ethan Ewing está surfando muito bem", rematou.



O Capítulo Perfeito, prova especial dedicada aos 'tubos', a manobra 'rainha' do surf, arrancou hoje de manhã na praia de Carcavelos com 16 competidores portugueses e internacionais, e o vencedor vai ser coroado ainda hoje.



Os surfistas portugueses Nicolau Von Rupp e Miguel Blanco foram ambos afastados nas meias-finais, e a final vai ser disputada entre os norte-americanos Balaram Stack, Noah Beschen e Cam Richards, e o brasileiro Pedro Calado.