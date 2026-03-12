Ex-ciclista Raul Matias recebe a medalha de ouro de Castelo Branco

Este ano, o município de Castelo Branco decidiu distinguir cinco cidadãos e duas associações que se destacaram pelo seu contributo relevante para a sociedade e para o concelho.



Além do ciclista, natural de Almaceda, concelho de Castelo Branco, o município decidiu atribuir o mais alto galardão municipal, a título póstumo, ao antigo presidente da Escuderia de Castelo Branco (ECB), António Sequeira.



No dia 20, data em que Castelo Branco celebra o seu 255.º aniversário de elevação a cidade, a autarquia vai ainda distinguir com este galardão a Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança, a Associação Desportiva e Recreativa do Retaxo e os funcionários municipais Lúcio Almeida Nunes e Maria Luísa Amaro de Jesus.



A medalha de ouro da cidade é o mais elevado galardão municipal e destina-se a reconhecer instituições de especial relevância ou a homenagear personalidades de elevado prestígio, que se distingam pelas suas qualidades pessoais ou pelas ações desenvolvidas em prol da comunidade.



O município de Castelo Branco justificou estas distinções com o reconhecimento publico e o mérito, a dedicação e o contributo destas personalidades e instituições, “cujo trabalho e exemplo têm contribuído para o desenvolvimento, a coesão social e a afirmação do concelho”.

