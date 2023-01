Ex-ciclistas da W52-FC Porto entre 26 acusados de tráfico de substâncias e métodos proibidos

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve hoje acesso, entre os arguidos estão João Rodrigues, Rui Vinhas, Ricardo Mestre, Samuel Caldeira, Daniel Mestre, José Neves, Joni Brandão, Ricardo Vilela, José Gonçalves e Jorge Magalhães, que são acusados do crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos.



Além destes 10 antigos ciclistas da W52-FC Porto, também vão responder pelo mesmo crime Adriano Teixeira de Sousa, conhecido como Adriano Quintanilha, assim como a Associação Calvário Várzea Clube De Ciclismo – o clube na origem da equipa -, o antigo diretor desportivo Nuno Ribeiro e o seu adjunto, José Rodrigues, aos quais também foi imputado o crime de administração de substância e métodos proibidos.



Também o antigo ciclista Hugo Sancho, já retirado e a cumprir quatro anos de suspensão por anomalias no passaporte biológico, vai responder pelos crimes de tráfico e administração de substâncias e métodos proibidos.



Já o corredor Daniel Freitas, que foi suspenso por três anos, em dezembro, pela Autoridade Antidopagem de Portugal, por “posse de substância e método proibido”, na sequência das buscas efetuadas pela Polícia Judiciária (PJ) em agosto, antes do arranque da Volta a Portugal, e que representou a W52-FC Porto entre 2016 e 2018, está acusado do crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos.



No final de abril de 2022, 10 corredores da W52-FC Porto tinham sido constituídos arguidos e o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto, José Rodrigues, no decurso da operação ‘Prova Limpa’, a cargo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.



Na operação policial, “foram apreendidas diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo", detalhou então a PJ.