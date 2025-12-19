Ex-piloto NASCAR Greg Biffle e família entre vítimas de queda de jato nos EUA

"Embora o incêndio após a queda nos impeça de divulgar uma lista definitiva dos ocupantes neste momento, acredita-se que Gregory Biffle e membros da sua família imediata estavam a bordo", indicou a polícia estadual.



No avião estaria ainda a mulher de Biffle, Cristina, e os filhos, Ryder e Emma.



Os outros passageiros foram identificados como Dennis Dutton, o seu filho Jack, e Craig Wadsworth.



Biffle, de 55 anos, venceu mais de 50 corridas nas três divisões da NASCAR, o mais popular campeonato automobilístico norte-americano.



A NASCAR reagiu imediatamente à notícia, recordando Biffle como "mais do que um piloto campeão”, um “membro querido da comunidade NASCAR”, além de "um concorrente feroz e um amigo para muitos”.



“A sua paixão pelas corridas, a sua integridade e o seu compromisso com os fãs e colegas concorrentes deixaram um legado duradouro no desporto”, afirmou a NASCAR.



O Cessna C550 despenhou-se durante a aterragem no Aeroporto Regional de Statesville, cerca de 72 quilómetros a norte da cidade de Charlotte, informou a Administração Federal de Aviação (FAA).



A pista é frequentemente utilizada por equipas de automobilismo NASCAR e grandes empresas localizadas na região.



Antes de explodir, o jato sobrevoou a baixa altitude um campo de golfe vizinho, Lakewood Golf Club, atingido depois por destroços da explosão.



O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e a FAA estão a investigar o acidente.



O avião descolou do aeroporto pouco depois das 10h locais (15h de Lisboa), mas inverteu o rumo e tentava aterrar em Statesville na altura do despenhamento, de acordo com dados da aplicação FlightAware.com.



O plano de voo do avião para hoje previa um voo mais tarde de Sarasota, na Florida, para o Aeroporto Internacional de Treasure Cay, nas Bahamas, antes de regressar a Fort Lauderdale, na Florida, e depois a Statesville ao final da tarde.



