Extremo/poste norte-americano Michael Finke junta-se ao basquetebol do FC Porto

“Os meus objetivos são bastante simples: lutar pelo campeonato e pela Taça da Europa. Temos um plantel talentoso, que nos pode ajudar a consegui-lo se trabalharmos no duro. O FC Porto é um clube de sucesso ao longo dos anos e queremos alargá-lo às provas internacionais. Daremos o máximo nos treinos diariamente e tudo faremos para deixar as pessoas orgulhosas”, frisou o atleta, de 26 anos, ao sítio oficial dos ‘dragões’ na Internet.



Formado nas equipas universitárias de Illinois Fighting Illini e Grand Canyon Antelopes, Michael Finke passou por Legia de Varsóvia (Polónia), Kalev (Estónia) e Leiden (Países Baixos), antes de repartir a última época no Aris Salónica (Grécia) e no Apollon Limassol (Chipre), onde somou médias de 17,5 pontos, 7,6 ressaltos e 1,3 assistências por jogo.



O extremo/poste junta-se a Diogo Runge, Miguel Maria Cardoso, João Guerreiro, Keven Gomes e ao compatriota Teyvon Myers nos reforços ao dispor de Fernando Sá, sucessor do espanhol Moncho López, que orientou o FC Porto ao longo de 13 anos consecutivos.