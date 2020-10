F1/Portugal: Português subsitui Vitaly Petrov como comissário no Grande Prémio

O russo Vitaly Petrov foi hoje substituído como membro do painel de comissários do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, depois de o seu pai ter sido morto a tiro na Rússia, anunciou a Federação Internacional do Automóvel (FIA).