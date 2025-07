Fábio Magalhães regressa ao ABC

O lateral-esquerdo, de 37 anos, chega ao quinto classificado do último campeonato nacional, no qual jogou dos infantis aos seniores, até 2008/09, tendo, depois de erguer duas Taças de Portugal, rumado ao Sporting.



Nos "leões", conquistou mais três Taças e duas Supertaças portuguesas, seguindo a carreira nos franceses do Chartres e no Madeira SAD, até ingressar nos "dragões" em 2018/19, arrebatando quatro títulos de campeão, em 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, mais duas Taça de Portugal e outra Supertaça.



Fábio Magalhães, com 194 internacionalizações e 363 golos pela seleção nacional, pela qual disputou três Mundiais (2021, 2023 e 2025), dois Europeus (2020 e 2022) e os Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 2021.