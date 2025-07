FADU elogia seleção lusa com cinco medalhas nos Jogos Mundiais Universitários

"O saldo é extremamente positivo, cinco medalhas, resultados históricos e uma geração cheia de talento pronta para continuar a fazer história nos maiores palcos internacionais”, analisou o presidente Ricardo Nora, nota publicada pela entidade.



Na região de Rhine-Ruhr, onde decorreu o evento, Portugal ficou, ainda assim aquém do objetivo ambicionado de superar as sete medalhas da edição anterior, até porque levou uma comitiva com 82 desportistas, comparados com os 44 das Universíadas Chengdu2021, disputadas em 2023, devido à pandemia de covid-19.



“O balanço da nossa participação vai muito para além da conquista de medalhas. (…) Se hoje queríamos mais pódios, é porque estes jovens nos habituaram a isso”, reforçou o dirigente.



Na missão lusa, destaque para a nadadora Francisca Martins, campeã nos 400 metros livres, com novo recorde nacional, em 4.07,50 minutos, e prata nos 800 metros livres, tornando-se assim “a primeira mulher portuguesa a alcançar esse feito na natação universitária internacional”.



O atletismo, tradicionalmente uma das modalidades mais fortes nas comitivas lusas, conseguiu o ouro de Agate Sousa, com 6,70 metros no salto em comprimento.



Os dois bronzes foram conseguidos pela judoca Taís Pina (-70 kg) e pelos tenistas Pedro Araújo e Maria Garcia, que competiram em pares mistos.



“A participação nacional destacou-se ainda pelo expressivo número de recordes pessoais e nacionais alcançados. Vários atletas terminaram em posições muito aproximadas das medalhas, revelando o progresso contínuo e a crescente afirmação de Portugal entre a elite do desporto universitário mundial”, completou o presidente da FADU.



Na história da competição, Portugal tem 53 medalhas - 19 ouros, 19 pratas e 15 bronzes, com Francisca Martins a entrar para o grupo dos melhores individuais de sempre, só superada pelo canoísta Fernando Pimenta, com dois ouros em Kazan2013, na Rússia.



Portugal esteve representado na Alemanha nas modalidades de atletismo, basquetebol (feminino), ginástica artística, ginástica rítmica, judo, natação, taekwondo, ténis, ténis de mesa, tiro com arco e voleibol (masculino).