Famlía lamenta falecimento de Joaquim Oliveira devido "pneumonia grave"

"Nascido em Penafiel, em 1947, Joaquim Oliveira construiu uma carreira marcada pelo empreendedorismo e pela dedicação ao desenvolvimento do desporto em Portugal, com destaque particular para o futebol", diz o comunicado.

A família recorda ainda que, "em 1984, fundou a Olivedesportos, empresa pioneira na comercialização de direitos televisivos, publicidade e marketing desportivo, e foi protagonista central na modernização da comunicação desportiva no país".

"Dez anos depois, adquiriu o diário desportivo O Jogo, e em 1998, lançou a Sport TV -- o primeiro canal inteiramente dedicado ao desporto em Portugal --, projeto de referência que muito o orgulhava e que transformou a forma como o futebol e o desporto passaram a ser vistos em Portugal", acrescenta.

De acordo com a família, o contributo de Joaquim Oliveira "para o futebol português é amplamente elogiado, por ter contribuído para a sustentabilidade de instituições, clubes e competições".

"O reconhecimento público desse legado foi materializado em diversas homenagens e distinções, das quais se destacam o Prémio Prestígio, entregue pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (2019), e diversos galardões atribuídos pelos mais prestigiados clubes portugueses", pode ainda ler-se no comunicado.

Num comunicado assinado pela mulher, os filhos e os netos, é ainda salientado "o papel que teve ao serviço do desporto português e do setor dos media, nomeadamente quando ajudou a preservar títulos jornalísticos de grande relevância nacional -- como o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias --, além do contributo para a cidade onde nasceu", o que motivou "a atribuição do título de Cidadão Honorário do concelho de Penafiel (2014)".

"Para lá dos negócios, Joaquim Oliveira foi, sobretudo, um homem de família e amigos. Avô muito orgulhoso dos seus 10 netos, a sua maior alegria e motivação nos últimos anos, encontrava sempre tempo para as coisas que o faziam feliz, com especial carinho pelo golfe, desporto que praticou ativamente durante décadas e até há poucas semanas", acrescenta.

A finalizar, a mulher e os filhos "agradecem, com profunda gratidão, a todos os amigos e parceiros que o acompanharam em cada etapa da sua vida, pois esse apoio e amizade sempre foram o mais importante para ele".

"Em honra do seu legado, agradece-se toda a compreensão e respeito pela privacidade neste momento de luto", finaliza o comunicado da família de Joaquim Oliveira.

O empresário Joaquim Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, morreu hoje aos 78 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Joaquim Oliveira, figura importante e marcante do futebol português, faleceu, este sábado, aos 78 anos", escreveu a FPF no seu sítio oficial, lembrando que o empresário se notabilizou "nos negócios na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol, onde foi pioneiro em vários setores".

Na atualidade, Joaquim Oliveira, irmão do ex-selecionador nacional e internacional português António Oliveira, era presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV, que fundou.

PFO // PFO

Lusa/Fim