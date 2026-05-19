Faria bate Dimitrov no caminho para Roland Garros





(Com Lusa)

Depois de ter perdido o primeiro parcial, o lisboeta de 22 anos, que ocupa o 117.º posto da hierarquia ATP, reagiu para impor-se por 3-6, 7-5 e 7-6 (10-6), em duas horas e 43 minutos.No court Suzanne Lenglen, o segundo maior do complexo de Roland Garros, Faria conseguiu uma das melhores vitórias da sua carreira frente ao antigo número três mundial.Atualmente no 170.º posto da hierarquia ATP, Dimitrov, de 34 anos, lesionou-se nos oitavos de final de Wimbledon, quando vencia Jannik Sinner por dois sets a zero, e esteve afastado dos courts até outubro, tendo, desde então, vencido apenas três encontros.Esta é a terceira vez que Faria está a jogar na ‘catedral’ da terra batida, depois de ter disputado a primeira ronda do quadro principal em 2025 e ter caído no derradeiro encontro da qualificação no ano anterior.Na segunda ronda do ‘qualifying’, o número dois nacional e 10.º cabeça de série da fase prévia do segundo torneio do Grand Slam da temporada vai defrontar o norte-americano Colton Smith (186.º).