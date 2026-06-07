Fatoumata Diallo bate recorde nacional dos 400 metros barreiras

Fatoumata Diallo bate recorde nacional dos 400 metros barreiras

A velocista Fatoumata Diallo melhorou o seu recorde nacional dos 400 metros barreiras, ao vencer a prova no Meeting de Varsóvia em 54,31 segundos, anunciou a Federação Portuguesa de Atletismo na sua página do Facebook.

RTP /
Foto por HERVIO JEAN-MARIE / KMSP / KMSP VIA AFP

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A nota da FPA dá conta de que a atleta do Benfica melhorou em 14 centésimos de segundo o anterior recorde (54,45), que ela própria estabeleceu em 17 de setembro de 2025, durante as meias-finais dos Mundiais de Tóquio.

(Com Lusa)
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