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Fatoumata Diallo bate recorde nacional dos 400 metros barreiras
A velocista Fatoumata Diallo melhorou o seu recorde nacional dos 400 metros barreiras, ao vencer a prova no Meeting de Varsóvia em 54,31 segundos, anunciou a Federação Portuguesa de Atletismo na sua página do Facebook.
A nota da FPA dá conta de que a atleta do Benfica melhorou em 14 centésimos de segundo o anterior recorde (54,45), que ela própria estabeleceu em 17 de setembro de 2025, durante as meias-finais dos Mundiais de Tóquio.
(Com Lusa)