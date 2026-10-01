Fatoumata Diallo deixa Benfica e regressa ao Clube Oriental de Pechão

Fatoumata, que representava o Benfica, assinou um contrato válido por duas temporadas com o clube de Pechão, concelho de Olhão, no qual começou a dar os primeiros passos no mundo do atletismo.



Miguel Granja, presidente do Clube Oriental de Pechão, vê este regresso da corredora de 26 anos como um "motivo de enorme orgulho".



"Vimos uma jovem atleta crescer com estas cores e hoje recebemos de volta uma atleta olímpica, medalhada europeia e recordista nacional", disse, citado em comunicado.



Na opinião deste responsável, "é difícil imaginar uma mensagem mais forte" para os "jovens atletas" do emblema algarvio.



"A Fatoumata faz parte da história do COP e é muito especial podermos continuar a escrever essa história juntos", acrescentou.



Fatoumata Diallo é a atual recordista nacional dos 400 metros barreiras, com a marca de 53,30 segundos. Depois de ter representado Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, nos quais alcançou as meias-finais, alcançou, já este ano, um dos momentos mais importantes da carreira.



Nos Campeonatos da Europa, disputados em Birmingham, no Reino Unido, Fatoumata conquistou a medalha de bronze, tornando-se na primeira atleta portuguesa a conquistar uma medalha europeia nos 400 metros barreiras.



