Fatoumata Diallo sexta nos 400 metros barreiras na final da Liga Diamante

A norte-americana Anna Cockrell foi a vencedora, ao concluir a corrida em 53,01 segundos, seguida da eslovaca Emma Zapletalová (53,10) e da belga Paulien Couckuyt (53,20).



Há uma semana, a barreirista lusa bateu o seu recorde nacional, com 53,30 segundos no Meeting suíço de Zurique, retirando 25 centésimos ao anterior máximo fixado nos Europeus de Birmingham, onde conquistara a medalha de bronze.