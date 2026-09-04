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Fatoumata Diallo sexta nos 400 metros barreiras na final da Liga Diamante
A atleta portuguesa Fatoumata Diallo terminou hoje na sexta posição a prova de 400 metros barreiras da final da Liga Diamante, em Bruxelas, com um tempo de 53,90 segundos.
A norte-americana Anna Cockrell foi a vencedora, ao concluir a corrida em 53,01 segundos, seguida da eslovaca Emma Zapletalová (53,10) e da belga Paulien Couckuyt (53,20).
Há uma semana, a barreirista lusa bateu o seu recorde nacional, com 53,30 segundos no Meeting suíço de Zurique, retirando 25 centésimos ao anterior máximo fixado nos Europeus de Birmingham, onde conquistara a medalha de bronze.
Há uma semana, a barreirista lusa bateu o seu recorde nacional, com 53,30 segundos no Meeting suíço de Zurique, retirando 25 centésimos ao anterior máximo fixado nos Europeus de Birmingham, onde conquistara a medalha de bronze.