Fatoumata Diallo vence 400 barreiras em Madrid e sonha com final em Tóquio2025

"Em Tóquio, vou trabalhar para ser finalista, é o meu objetivo. Sinto-me em forma, sinto-me muito bem", disse à Lusa no final da prova que venceu hoje em Madrid e com a qual conquistou 16 pontos para Portugal nesta competição.



A atleta destacou que esta foi a quarta prova de 400 metros barreiras que correu esta época e, apesar de se sentir em forma, não esperava o triunfo em Madrid, onde se cruzou com "adversárias muito fortes".



"É muito importante para mim, estou mesmo muito feliz", acrescentou.



Os Europeus de atletismo por equipas decorrem até domingo, em Madrid, com a manutenção na primeira divisão do campeonato a ser o objetivo assumido por Portugal para a competição.



Descem de divisão os três últimos classificados, numa tabela de 16 países em que a pontuação de masculinos e femininos é somada conjuntamente.



Quando estavam hoje à noite concluídas 25 das 37 provas da competição, Portugal estava no 11.º lugar, com 190 pontos, uma posição que, para já, garante a manutenção na primeira divisão.



A Itália defende o título e a lista de concorrentes inclui ainda, além de Portugal, Polónia, Alemanha, Espanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, França, República Checa, Suíça, Suécia, Finlândia, Grécia e as promovidas Hungria, Ucrânia e Lituânia.