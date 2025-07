Fatoumata Diallo vence 400 metros barreiras em Soteville

Diallo, que está radicada em França, onde corre pelo Franconville, derrotou com clareza a italiana Rebecca Sartori (55,62) e a polaca Anna Gryk (56,00).



A portuguesa, em boa forma nesta fase da época, reforça mais o seu lugar no ranking de acesso aos Mundiais de atletismo de Tóquio, em que segue em 22ª, com 40 vagas em jogo.



O seu melhor registo do ano são os 54,77 segundos com que triunfou, em 28 de junho, no Campeonato da Europa por equipas, disputado em Madrid. O seu recorde nacional, de 54,65, foi obtido no ano passado, numa das semifinais dos Europeus de Roma.