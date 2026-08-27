Fatoumata melhora recorde nacional dos 400 metros barreiras
A atleta portuguesa Fatoumata Diallo bateu hoje o seu recorde nacional dos 400 metros barreiras, com 53,30 segundos no Meeting suíço de Zurique, garantindo o quarto lugar e qualificação para a final da Diamond League.
No Estádio Letzigrund, a barreirista lusa retirou 25 centésimos ao anterior máximo fixado há duas semanas nos Europeus de Birmingham, onde conquistara a medalha de bronze, assegurando a presença na final do circuito, agendada para a próxima semana, em Bruxelas.
"Desta vez não estou tão em choque como quando ganhei a medalha em Birmingham, porque sabia que conseguia correr em 53,30 segundos. Estou muito satisfeita com o que consegui aqui hoje", declarou a atleta à organização da Diamond League.
A portuguesa destacou ainda a capacidade para lidar com a pressão nas grandes competições.
"Sinto que lido particularmente bem com a pressão. O meu treinador está sempre a dizer-me para me manter concentrada e focada em mim própria, e não no que se passa à minha volta", acrescentou.