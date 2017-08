FC Barcelona conquista Masters Cup de futsal em Portimão

27 Ago, 2017, 22:39 | Outras Modalidades

Depois de no sábado ter empatado com o Benfica (1-1), o FC Barcelona venceu o Sporting, por 4-3, com um golo apontado a sete segundos do fim e que viria a revelar-se decisivo para o desfecho do torneio, dado que o encontro foi o primeiro da tarde.



De seguida, Benfica e Inter Movistar empataram 3-3, numa partida em que os 'encarnados' ainda conseguiram recuperar de uma desvantagem de dois golos e passar para a frente do marcador, mas consentiram o empate nos instantes finais.



Daniel (2) e Serginho fizeram os golos do Inter Movistar, enquanto Deives, Bruno Coelho e Chaguinha marcaram para as 'águias', mas o empate acabaria por entregar o troféu ao FC Barcelona.



Os restantes lugares do pódio da cimeira ibérica de futsal, que durante dois dias decorreu na Arena de Portimão, foram preenchidos por Sporting (2.º) e Benfica (3.º). O campeão europeu Inter Movistar ficou no quarto lugar.