FC Barcelona reina frente ao Fuchse Berlim e ergue 13.ª Champions de andebol

Na Lanxess Arena, situada na cidade alemã de Colónia, o emblema 'culé' voltou a erguer o troféu mais desejado, à imagem do que tinha acontecido em 2023/24, sucedendo ao Magdeburgo, da Alemanha.



Com o pivot internacional luso Luís Frade, o 'Barça' imperou desde início e controlou o primeiro tempo com vantagens de quatro e cinco golos, recolhendo aos balneários a vencer a por 20-16.



A toada manteve-se na segunda parte, com a formação catalã a ser consistente em todos os momentos de jogo, que teve como maior ‘artilheiro’ o melhor jogador do mundo, o lateral direito Mathias Gidsel (oito golos), com Luís Frade a ser o jogador em evidência no novo campeão, graças aos sete remates certeiros em outras tantas tentativas.



No terceiro lugar ficaram os alemães do Magdeburgo, que até hoje eram os campeões em título, ao vencerem os dinamarqueses do Aalborg, por 32-26.



A vitória nunca esteve em causa para o atual campeão germânico, que ao intervalo já vencia por seis golos (17-11), com a diferença significativa no marcador a manter-se na segunda parte.



Felix Claar e Albin Lagergren, cada um com seis remates certeiros, foram os melhores marcadores do Magdeburgo, enquanto Mads Hoxer, igualmente com seis, destacou-se no conjunto dinamarquês.



