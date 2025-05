FC Porto a um passo da final da Liga de basquetebol

Depois de ganhar na sexta-feira por 91-81, num duelo bem mais sofrido e disputado, que mereceu alguns reparos do técnico Fernando Sá à sua equipa, o conjunto 'azul e branco' deu agora uma demonstração cabal de superioridade, cimentada por uma vantagem alargada construída desde início.



A inspiração de Max Landis, bem mais assertivo nos lançamentos exteriores, revelou-se decisiva, com o base norte-americano a converter quatro dos seis triplos tentados e a totalizar 18 pontos, a melhor marca individual da partida.



O FC Porto entrou muito bem, nomeadamente no capítulo defensivo, em que se mostrou uma equipa agressiva, perante um Sporting com dificuldades em arranjar espaços para lançar nas melhores condições, permitindo até alguns roubos de bola.



Xeyrius Williams e Toney Douglas evidenciavam-se também no capítulo dos ressaltos e, perante tal cenário, foi com naturalidade que os 'dragões' já venciam por 21 pontos ao intervalo (49-28).



Numa segunda metade sem história, devido à clivagem que existia no marcador, as duas equipas foram gerindo esforços perante a fase adiantada da época, ambas cientes de qual seria o desfecho final.



O treinador portista aproveitou para dar mais tempo de utilização a todos os jogadores, fazendo uma rotação mais alargada pelas segundas linhas, mas nunca permitiu ao Sporting uma real aproximação, ao manter sempre os 'leões' nos 20 pontos de distância.



A eliminatória, que se joga à melhor de cinco, passa agora para casa dos sportinguistas, que terão de vencer para permanecer na disputa, com o terceiro duelo agendado para a sexta-feira, a partir das 20:15, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Vicente Jardim e Bruno Sá as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (83): Max Landis (18), Wesley Washpun (12), Xeyrius Williams (10), Toney Douglas (10) e Phill Fayne (8). Jogaram ainda Miguel Queiroz (4), Devyn Marble (7), Miguel Maria Cardoso (6), Gonçalo Delgado (4), Luís Silva, João Guerreiro e Hugo Ferreira (4).



Treinador: Fernando Sá.



- Sporting (64): Jeremiah Bailey (4), Diogo Ventura (5), Anthony Barber (2), Isaiah Armwood (10) e Nicholas Ward (15). Jogaram ainda Keonté Kennedy (15), Ludgy Debaut, Uwais Razaque (8), Sérgio Silva (5), Arnette Hallman e Denilson Tavares.



Treinador: Luís Magalhães.



Marcha do marcador: 25-13 (primeiro período), 49-28 (intervalo), 64-42 (terceiro período) e 83-64 (resultado final).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.