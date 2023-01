FC Porto abre inquérito a alegados insultos ao hoquista do Benfica Carlos Nicolía

A direção do FC Porto decidiu instaurar um inquérito aos alegados insultos ao hoquista argentino Carlos Nicolía, jogador do Benfica, no jogo disputado quarta-feira no pavilhão do clube portuense, anunciou hoje o campeão português de hóquei em patins.