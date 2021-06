FC Porto adianta-se na final do Nacional de hóquei em patins

O FC Porto entrou melhor na partida e, logo aos quatro minutos, atirou uma bola à trave, com um remate fortíssimo de Xavi Barroso. Na resposta, o Sporting também atirou ao ferro, num jogo que começou com um ritmo frenético.



Ainda assim, os ‘dragões' mantiveram um nível elevado de pressão e, aos oito minutos, Gonçalo Alves inaugurou o marcador com um golo de bonito efeito.



Com o Sporting a não conseguir ser incisivo no ataque, o FC Porto conseguiu impor-se e, aos 12 minutos, aumentou a vantagem no marcador. Carlos Di Benedetto, na cara de Ângelo Girão, colocou a bola ao primeiro poste, não dando qualquer hipótese de defesa.



Até ao intervalo, os ‘portistas’ assumiram o controlo e conseguiram dominar, da melhor forma o adversário, segurando a vantagem.



Para o segundo tempo, a partida foi mais equilibrada e disputada de uma forma mais cautelosa. Ainda assim, e com a equipa segura, o FC Porto aumentou a vantagem aos 31 minutos, com Gonçalo Alves a concretizar um livre direto.



No mesmo minuto, o Sporting, que se recusou a ‘atirar a toalha ao chão' reduziu a desvantagem com um golo de Ferran Font.



Aos 45 minutos, os portistas beneficiaram de um livre direto mas, desta vez, Gonçalo Alves não conseguiu concretizar.



A 30 segundos do final da partida, o Sporting teve oportunidade de reduzir a desvantagem num livre direto, mas a bola bateu no poste.



O próximo jogo, num duelo à melhor de cinco encontros, realiza-se na próxima quinta-feira no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Jogo disputado no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Sporting, 3-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Gonçalo Alves, 08 minutos.



2-0, Carlo Di Benedetto, 12.



3-0, Gonçalo Alves, 31 (livre direto).



3-1, Ferran Font, 31.



Sob a arbitragem de Pedro Silva, Joaquim Pinto e Sérgio Pereira, as equipas alinharam:



- FC Porto: Xavi Malián, Rafa, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves.



Jogaram ainda: Ezequiel Mena, Giulio Cocco, Carlo Di Benedetto.



Treinador: Guillem Cabestany.



- Sporting: Ângelo Girão, Alessandro Verona, Ferran Font, Matias Platero e Toni Peréz.



Jogaram ainda: Gonzalo Romero, Pedro Gil, Telmo Pinto, João Souto.



Treinador: Paulo Freitas.



Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.