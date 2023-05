FC Porto aproxima-se do título no andebol

Após um jogo que só foi equilibrado durante o primeiro quarto de hora, o FC Porto mantém-se líder do campeonato, com 72 pontos, mais quatro do que o Sporting, segundo classificado, podendo festejar já hoje o título, dependendo do resultado dos ‘leões’ em casa com o Benfica.



O ponta esquerda portista Leonel Fernandes abriu o marcador, o pivô Iturriza e o meia-distância Jack Thurin aumentaram para 3-0 e o veterano lateral direito Cáudio Pedroso (37 anos) apontou depois o primeiro tento da equipa setubalense e a partir daqui o jogo tornou-se equilibrado.



Com dez minutos jogados, o marcador registava uma igualdade a cinco golos, João Moniz destacava-se na baliza do Vitória e por momentos pairou no ar a possibilidade de os visitantes saltarem mesmo para a frente do marcador, o que, porém, nunca aconteceu.



Entre os 20 e os 26 minutos, o FC Porto marcou quatro golos contra nenhum do Vitória de Setúbal e o resultado ficou em 17-9, tendo então ficado bem à vista as diferenças entre as duas equipas.



O poderio físico, a intensidade defensiva e as soluções atacantes dos campeões nacionais foram demais para o Vitória, nono classificado, que ressurgiu um pouco na fase final da primeira parte e evitou que os portistas cavassem uma diferença maior do que a que se verificava já ao intervalo (20-12).



O FC Porto confirmou a sua superioridade na segunda parte e os golos sucederam-se na baliza dos sadinos, alguns deles com a assinatura do espanhol Ignacio Plaza, que aproveitou bem o tempo de jogo que o técnico Magnus Andersson lhe deu.



Plaza foi o melhor marcador do jogo, com seis golos apontados, e o Vitória, impotente, foi ficando cada vez mais trás no marcador à medida que o jogo caminhou para o final.



Sem forçar muito o ritmo, o FC Porto impôs-se com naturalidade e bateu o conjunto setubalense por 42-25, com o último golo a ser apontado pelo lateral direito portista Mamadou Diocou.







Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto



FC Porto – Vitória FC, 42-25.



Ao intervalo: 20-12.



Sob a arbitragem de Hugo Xavier e Alexandra Bragança, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (42): Sebastian Frandsen, António Areia (4), Jack Thurin (3), Rui Silva (4), Victor Iturriza (3), Fábio Magalhães (3) e Leonel Fernandes (4). Jogaram ainda: Daymaro Salina (2), Ignacio Plaza (6), Nicolaj Laeso (1) Pedro Valdés (4), Pedro Cruz (4) André Sousa (1) e Miguel Alves (1) e Mamadou Diocou (2),



Treinador: Magnus Andersson.



- Vitória FC (25): João Moniz, José Rebelo (4), Vítor Talmazan (1), Alexandre Pereira, Nuno Roque (1), Cláudio Pedroso (5) e João Ferreira (1). Jogaram ainda: Duarte Pereira (1), Jan Kleindeidam (5), Artur Pereira (2), Gonçalo Valério (1), Felisberto Landim, João Gamboa (4) e Pedro Tonicher (g.r.)



Treinador: Luís Monteiro.







Marcha do marcador: 4-2 (05 minutos), 5-5 (10), 8-6 (15), 13-9 (20), 17-9 (25), 20-12 (Intervalo), 23-15 (35), 27-17 (40), 30-18 (45), 34-21 (50), 38-23 (55) e 42-25 (final).







Assistência: 835 espetadores.