FC Porto-Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol

O sorteio de Matosinhos, distrito do Porto, cidade que vai acolher as ‘final four’, ditou ainda um encontro entre Sporting e Oliveirense, com os quatro emblemas históricos do basquetebol português envolvidos na fase decisiva da competição masculina.



O encontro entre ‘dragões’ e ‘águias’, de resto, é uma reedição da final de 2024, que os portistas conquistaram, ao triunfarem por 81-78.



Na competição feminina, cenário idêntico, com Benfica e Gdessa a reeditarem a final do ano passado, conquistada pelas ‘encarnadas’ (61-42), desta feita nas ‘meias’, fase em que Francisco Franco e Quinta dos Lombos disputam o outro lugar na final.



As finais estão agendadas para 23 de março, dois dias depois dos encontros das ‘meias’, em Matosinhos.