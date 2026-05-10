FC Porto Campeão Europeu de hóquei em patins





(Com Lusa)

Com uma entrada avassaladora nos primeiros minutos no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, os 'dragões' conseguiram chegar ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Rafa e Gonçalo Alves.No segundo tempo, os catalães ainda reduziram e colocaram incerteza no marcador, mas Telmo Pinto, aos 45 minutos, arrumou com as contas da final ibérica.Os portistas beneficiaram de uma grande penalidade logo no primeiro minuto, a castigar um derrube de Gonçalo Alves por Marc Grau, que recebeu cartão azul, mas na cobrança o francês Carlo Di Benedetto permitiu a defesa ao guarda-redes adversário.Os portistas chegaram à vantagem aos dois minutos, quando jogavam com mais uma unidade, por Rafa, a passe de Gonçalo Alves, que aumentou a vantagem aos oito minutos, num remate ainda antes da linha de meio-campo.A intensidade do FC Porto foi baixando ao longo do primeiro tempo, embora dispondo de várias oportunidades que o guardião do Barcelona foi travando, mesmo nos períodos em que jogou com menos um elemento, depois dos cartões azuis a Telmo Pinto, aos nove minutos, e a Hélder Nunes, aos 19.No segundo tempo, o Barcelona entrou determinado a discutir o resultado e reduziu aos 28 minutos, por Alabart, de grande penalidade, a castigar um corte com o patim de Carlo Benedetto sobre a sua linha de golo.A equipa espanhola tentou chegar ao empate, mas os 'azuis e brancos' fecharam-se bem e não consentiram mais nenhum golo, com o guarda-redes Xavi Málian também em bom plano.A cinco minutos do final, Telmo Pinto tirou um adversário do caminho e 'disparou' para o 3-1 final.Jogo no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.FC Porto - Barcelona, 3-1.Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Rafa, 02 minutos.2-0, Gonçalo Alves, 08.2-1, Ignacio Alabart, 28 (grande penalidade).3-1, Telmo Pinto, 45.Sob a arbitragem dos italianos Joseph Silecchia e Francesco Stallone, as equipas alinharam:- FC Porto: Xavi Malián, Rafa, Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves e Hélder Nunes. Jogaram ainda, Telmo Pinto, Edu Lamas, Ezequiel Mena e Manrubia.Treinador: Paulo Freitas.- Barcelona: Sergi Fernández, Ignacio Alabart, Ferran Font, Marc Grau e Sergi Aragonès. Jogaram ainda, Pablo Alvarez, Xavi Barroso, Sergi Llorca, Eloi Cervera e Carles Grau.Treinador: Ricardo Ares.Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sergi Llorca (28).Cartão azul para Marc Grau (01 e 30), Telmo Pinto (09), Hélder Nunes (19) e Xavi Barroso (34).Assistência: Cerca de 2.000 espectadores.