FC Porto conquista título feminino de voleibol





(Com Lusa)

Com os parciais de 25-20, 27-25 e 25-22, a equipa 'azul e branca' ganhou o quarto jogo da final e conquistou o segundo campeonato de forma autónoma, somando ainda mais três com a designação de AJM/FC Porto, devido à parceria com a Academia José Moreira.O FC Porto soube resistir aos momentos em que o Sporting de Braga esteve por cima e mostrou maior frescura física, justificando por completo o triunfo.A turma orientada por Miguel Coelho entrou bem melhor no jogo e em poucos minutos cavou um fosso de cinco pontos (7-2), que geriu até ao máximo de oito, quando passou a vencer por 15-8.Uma grande reação da equipa da casa igualou a partida aos 17 pontos, mas o FC Porto, com novo acerto final no bloco, chegou na frente por 25-20.O segundo set foi o mais disputado e longo e no qual o Sporting de Braga mais perto esteve de vencer.As minhotas chegaram a ter uma vantagem de quatro pontos (10-6), mas as portistas foram-se aproximando e passaram pela primeira vez para a frente aos 12-11, equilíbrio que se manteve até ao final.As bracarenses chegaram a festejar a conquista do set, mas, após revisão VAR, o ponto caiu para o FC Porto, que fecharia este período com um triunfo por 27-25.No terceiro e último set, a equipa da casa desperdiçou uma vantagem ainda maior, de seis pontos (15-9), e quebrou animicamente com a recuperação da equipa portista.O FC Porto passou para a frente aos 19-18, terminando com um remate de Milana Bozic uma vitória muito festejada pelos seus adeptos por 25-22.Jogo no pavilhão multiusos do Sporting de Braga.Sporting de Braga - FC Porto, 0-3.Parciais: 20-25 (30 minutos), 25-27 (41) e 22-25 (29).Sob a arbitragem de Paulo Oliveira e Susana Rodrigues, as equipas alinharam:- Sporting de Braga: Matilde Rodrigues (líbero), Dayana Hernandez, Thainalien Leyva, Margarida Maia, Ana Figueiras e Viviana Araújo. Jogaram ainda: Beatriz Santos, Maria Lopes, Beatriz Barbosa e Beatriz Rodrigues.Treinador: João Diogo Santos.- FC Porto: Saska Durovic, Mika Grbavica, Milana Bozic, Natalia Murek, Beatriz Basto (líbero) e Jasmine Rivest. Jogaram ainda: Kelsey Veltman, Eliana Durão, Shainah Joseph e Ana Rui Monteiro.Treinador: Miguel Coelho.Assistência: cerca de 1.000 espectadores.