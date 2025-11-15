FC Porto e Benfica empatam e mantêm liderança partilhada no andebol

Num contexto em que o bicampeão Sporting, no terceiro lugar, tem menos dois jogos disputados, dependendo apenas de si para assumir a liderança, 'dragões' e 'águias' somam agora 30 pontos.



Mamadou Diocou, com oito golos, foi o melhor marcador dos portistas, enquanto Miguel Sánchez-Migallón foi o principal goleador benfiquista, com sete, numa partida que contou com várias reviravoltas no marcador até ao seu desfecho final.



A primeira metade foi particularmente difícil para ambas as equipas, com várias faltas técnicas e 'turnovers' de ambos os lados, uma falta de assertividade nos ataques que se refletiu nos poucos golos registados até à recolha aos balneários (12-10 era o marcador, a favor dos 'encarnados').



O facto de ambos os conjuntos se apresentarem com várias ausências contribuiu para um pior nível de andebol apresentado, ainda que os 'azuis e brancos' tenham feito Rui Silva e Leonel Fernandes regressar de lesão.



Perante esse cenário, os guarda-redes Sebastian Abrahmsson e Gustavo Capdeville foram as figuras de destaque nas respetivas equipas, com várias defesas que iam mantendo o marcador nivelado.



Já aos 28 minutos, numa maior fase de quebra portista, o Benfica atingiu uma vantagem de dois golos, a partir de um lance de belo efeito por Ander Izquierdo, e manteve o ligeiro ascendente no final da primeira meia hora.



No início do segundo tempo, a tendência de superioridade dos visitantes manteve-se, tendo os comandados de Javi González atingido um diferencial de quatro pontos (15-11).



O técnico do FC Porto, Magnus Andersson, pediu prontamente desconto de tempo e viu a sua equipa a melhorar significativamente, embalada pelo apoio das bancadas.



Os 'dragões' fizeram um parcial de 6-0 e passaram para a frente do marcador (19-18), antes de obterem uma vantagem de três golos que mantiveram até perto do final, numa altura em que o Benfica acumulava erros sucessivos.



Ainda assim, os anfitriões foram perdulários na resposta aos erros adversários, perdendo chances de sentenciar o resultado, e permitiram aos visitantes recuperar nos últimos instantes, com um livre de sete metros a sentenciar o 27-27 final.







Jogo no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Benfica, 27-27.



Ao intervalo: 10-12.



Sob arbitragem de Rúben Maia e André Nunes, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (27): Sebastian Abrahamsson, Antonio Martínez, Pedro Oliveira, Ricardo Brandão (2), Timmy Petit (1), Marcus Dahlin (2) e Thorsteinn Gunnarsson (3). Suplentes: Diogo Rêma, Rui Silva (3), Pol Valera (2), Leonel Fernandes (1), Daymaro Salina (2), Freddy Lafontán, Vasco Costa (3), Mamadou Diocou (8) e Linus Persson.



Treinador: Magnus Andersson.



- Benfica (27): Gustavo Capdeville, Álex Barbeito (2), Christopher Hedberg (6), Miguel Sánchez-Migallón (7), Javi Rodríguez (2), Pau Oliveras (1) e Ander Izquierdo (3). Suplentes: Rangel de Sousa, Ismael El-Korchi (2), Stiven Valencia (2), Fábio Silva, Alexis Borges, Gabriel Cavalcanti (2), Miguel Mendes e Reinier Taboada.



Treinador: Jota González.







Assistência: cerca de 2.500 espetadores.