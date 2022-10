FC Porto e Sporting entram a perder na Taça Europa de basquetebol

Em estreia na quarta competição da hierarquia europeia, os 'dragões', derrotados por 12 pontos (83-95), e os 'leões', batidos por 24 (89-113), hipotecaram muitas das suas ambições com entradas desastrosas, em jogos que nunca lideraram.



Em Pärnu, na Estónia, os locais arrancaram com um parcial de 7-0, depois 'transformado' em 20-1, para fecharam o primeiro quarto com 15 pontos à maior (28-13).



No segundo parcial, o FC Porto reagiu e, com um parcial de 10-0 pelo meio, logrou colocar-se a seis pontos (38-32 e 45-39), para fechar a primeira metade a perder por 10 (49-39).



Ao longo de toda a segunda metade, os 'azuis e brancos' foram-se mantendo na 'corrida', mas nunca conseguiram reduzir para menos de seis pontos, perante um Parnü letal nos 'triplos' (16 em 29 - 55,2%) e nos lances livres (15 em 17 -- 88,2%).



Robert Valge, com 25 pontos, incluindo cinco 'triplos' (em sete tentados), e Troy Barnies, com 11 pontos, oito ressaltos e seis assistências, lideraram os locais, enquanto Teyvon Myers foi o melhor dos 'dragões', com 23 pontos e seis assistências.



Se o FC Porto teve um início de jogo para esquecer na Estónia, o Sporting, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, também fez um primeiro quarto desastrado, sobretudo defensivamente, ao sofrer 42 pontos, ficando desde logo a perder por 19.



Os 'leões' nunca tiveram, depois, capacidade para 'regressar' ao encontro, que os polacos controlaram completamente, vencendo, ainda que 'tangencialmente', todos os restantes quartos (22-21 no segundo, 20-17 no terceiro e 29-28 no quarto).



A formação polaca assentou o seu triunfo em magníficos 65,5% nos 'triplos', ao acertar 21 dos 32 tentados, face aos 36,1% dos 'leões' -- 13 em 36.



O Anwil Wloclawek teve seis jogadores a marcar na casa das dezenas, merecendo destaque os 24 pontos de Michal Nowakowski e os 19 de Josh Bostic, ambos com cinco 'triplos' concretizados, em apenas seis lançados. Phillipe Green também marcou 19.



Na formação de Pedro Nuno, o melhor foi Travante Williams, autor de 21 pontos, cinco ressaltos, cinco assistências, embora também seis 'turnovers' e apenas 47,4% nos 'tiros' de campo (nove em 19), incluindo 33,3% nos 'triplos' (três em nove).



A Taça Europa prossegue na próxima semana, com o FC Porto a receber os suíços do Friburgo, na terça-feira, e o Sporting a visitar, na quarta-feira, os húngaros do Egis Kormend, hoje derrotados por 77-62 no reduto dos finlandeses do Karhu Basket.