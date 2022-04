FC Porto entra a ganhar na Golden Cup de hóquei

No Palácio dos Desportos Riazor, na Corunha (Espanha), no primeiro duelo de sempre da competição, o FC Porto ficou em vantagem no Grupo A, após bater o Caldes, num agrupamento em que também faz parte o Benfica, que esteve de folga, naquele que acabou por ser o único triunfo luso do dia.



No Grupo D, a Oliveirense e os espanhóis Noia empataram (5-5), enquanto no Grupo B, o Sporting, atual campeão nacional, foi batido pelo FC Barcelona, por 4-1.



No Grupo C, o HC Braga também acabou derrotado pelo Liceo da Corunha, a equipa da casa, por 5-3.



Esta terça-feira, o dia fica assinalado por dois duelos lusos, com Benfica e FC Porto a medirem forças no Grupo A e HC Braga e Óquei de Barcelos a lutarem pelo apuramento no Grupo C. No Grupo D, a Oliveirense defronta o Reus.



A primeira edição da Golden Cup assinala os 50 anos do Liceo da Corunha e vai realizar-se até 17 de abril, com seis equipas portuguesas, cinco espanholas e uma francesa (Saint-Omer).



Os 12 emblemas (10 dos quais fundadores da Associação Europeia de Clubes de Hóquei) estão divididos por quatro grupos de três, com os dois primeiros a seguirem para os quartos de final.