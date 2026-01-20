Mais Modalidades
FC Porto-Galitos e Sporting-Barreirense nas meias-finais da Taça de basquetebol
O FC Porto defende o estatuto de detentor da Taça de Portugal de basquetebol na meia-final contra o Galitos do Barreiro, ditou o sorteio da ‘final four’, hoje realizado em Lisboa.
O outro jogo oporá o Sporting à Oliveirense, duas equipas também já vencedoras da prova.
Os jogos das meias-finais disputam-se em 21 de fevereiro, no pavilhão desportivo de Albufeira, com a final marcada para o dia seguinte, no mesmo local.
O FC Porto, que na final de 2024/25 bateu o Sporting por 94-73, já leva 16 Taças de Portugal no palmarés, é o grande favorito, já que é também o atual detentor do troféu, tendo triunfado nas duas últimas épocas.
O Benfica, líder da Liga, é o grande ausente - caiu nos 'oitavos', na receção ao Sporting de Braga (81-82) -, pelo que o Sporting, segundo no campeonato, reparte com os 'dragões' o favoritismo.
Os 'leões' contam oito troféus, o último em 2021/2022. A Oliveirense venceu a sua única Taça de Portugal em 2002/03 e o Galitos do Barreiro ainda não se estreou.
