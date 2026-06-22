FC Porto junta-se ao Sporting na Liga dos Campeões de andebol





(Com Lusa)

Com o alargamento de 16 para 24 equipas, os ‘dragões’ receberam um dos 13 ‘wild cards’ atribuídos pela EHF, enquanto o Sporting, por ser campeão português, já tinha a presença assegurada.Na última temporada, o Sporting, dominador das competições internas, chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, enquanto os ‘dragões’, segundos do campeonato português, caíram na mesma ronda da Liga Europeia.Além do FC Porto, que regressa três anos depois à ‘Champions’, também garantiram uma vaga extra Aarhus e GOG (Dinamarca), Nantes e Montpellier (França), Fuchse Berlin (Alemanha), Pick Szeged (Hungria), Wisla Plock (Polónia), Vardar (Macedónia do Norte), Celje (Eslovénia), Partizan (Sérvia), Kriens-Luzern (Suíça) e IFK Kristianstad (Suécia).Com entrada já garantida estavam Sporting, Zagreb (Croácia), Aalborg (Dinamarca), FC Barcelona (Espanha), Paris Saint-Germain (França), Magdeburgo (Alemanha), Veszprém (Hungria), Kolstad (Noruega), Kielce (Polónia), e Dínamo Bucareste (Roménia), além do Melsungen (Alemanha), vencedores da última Liga Europeia.A fase de grupos esta temporada vai ter alterações, com os 24 clubes a serem divididos em seis grupos de quatro, estando o sorteio marcado para a sede da EHF, em Viena, às 11:00 locais (10:00 em Lisboa) de sexta-feira.