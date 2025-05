FC Porto marca encontro com Benfica nas meias da Taça Hugo dos Santos de basquetebol

Os ‘dragões’ não deram hipótese ao Galitos Barreiro (99-67), confirmando a presença no jogo de ‘cartaz’ das meias-finais da competição – vão procurar a desforra da final perdida para os ‘encarnados’ no ano passado, no sábado, a partir das 18:00.



Já a Oliveirense avançou para a ‘final four’ da Taça Hugo dos Santos, com uma vitória clara sobre o Sporting por 92-64.



No Pavilhão Multiusos de Gondomar, o FC Porto foi sempre superior, encerrando o primeiro período com uma vantagem mínima (18-15) que ampliaria até ao intervalo (44-32).



Os ‘azuis e brancos’, que venceram a competição em oito ocasiões, a última das quais em 2020/21, foram ainda mais dominadores no terceiro período, que venceram por 33-16.



Nos derradeiros 10 minutos, o FC Porto diminuiu o ritmo, mas mesmo assim aumentou a diferença no marcador, fechado em 99-67.



Toney Douglas, com 13 pontos, foi o melhor marcador dos ‘dragões’, embora o ‘MVP’ da partida tenha sido Wesley Washpun, com 12 pontos, cinco ressaltos, uma assistência, três roubos de bola e um desarme de lançamento.



No Galitos Barreiro, Malcom Richardson, com 19 pontos, cinco ressaltos, cinco assistências, quatro roubos de bola e um desarme de lançamento, foi o destaque.



No primeiro jogo de acesso à ‘final four’ da Taça Hugo dos Santos, a vitória da equipa de Oliveira de Azeméis nunca esteve em causa: depois de fechar o primeiro período a liderar por 26-17, a Oliveirense chegou ao intervalo a ganhar por 41-28.



No regresso dos balneários, os comandados de João Figueiredo não diminuíram o ritmo, ampliando para 25 pontos a diferença no marcador, que assinalava 70-45 no final do terceiro período.



Com a presença nas ‘meias’ praticamente garantida, os oliveirenses limitaram-se a controlar nos últimos 10 minutos, para fecharem o jogo com um triunfo por 92-64 e agendarem encontro com a Ovarense, num duelo marcado para sábado, às 15:00, também no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



Na Oliveirense, Malik Morgan foi o grande destaque, com 16 pontos, sete ressaltos e cinco assistências, enquanto nos ‘leões’ o protagonista foi Cat Barber com 24 pontos, três ressaltos, três assistências e três roubos de bola.