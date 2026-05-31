Mais Modalidades
Basquetebol
FC Porto na final da Liga de basquetebol
O FC Porto apurou-se para a final da liga de basquetebol, onde vai medir forças com o Benfica, após vencer, em casa, o Sporting, por 94-86, no quarto jogo das meias-finais da prova.
Depois de ter vencido, em Lisboa, o primeiro embate frente aos ‘leões’, equipa de Fernando Sá perdeu o segundo, mas tinha garantido a possibilidade de decidir esta eliminatória perante o seu público e foi isso que fez, triunfando no terceiro jogo e, hoje, no quarto.
O FC Porto entrou forte neste jogo, com Miguel Queiroz em bom plano na tabela ofensiva, o Sporting respondeu bem e depois apareceu Cornelius Hudson a fazer estragos sucessivos com a sua competência lançadora e a empurrar os ‘dragões’ para uma exibição autoritária.
Os anfitriões chegaram a ter 20 pontos de vantagem no primeiro parcial (30-10) e converteram seis triplos nos dez minutos iniciais, contra três do Sporting, que cometeu os mesmos pecados do jogo anterior, acumulando lançamentos falhados e ressaltos perdidos.
Cornelius Hudson e Robert Beran Jr apresentaram-se com a pontaria afinada e isso saiu muito caro a um Sporting que, no parcial seguinte, conseguiu evitar danos maiores e ir para o intervalo a perder apenas por dez pontos (57-47), apesar da sua óbvia inferioridade nos duelos junto às tabelas.
Com 17 pontos marcados e nove ressaltos conquistados, o extremo portista Cornelius Hudson foi a grande figura da primeira parte e um problema para o qual os ‘leões’ não tiveram solução.
O intervalo fez bem ao Sporting porque a equipa mostrou personalidade e, de forma gradual, recuperou terreno impulsionada pelos ‘tiros’ certeiros de Diogo Ventura e Francisco Amarante e virou até o jogo a seu favor (74-75),deixando tudo em aberto.
O FC Porto manteve-se na frente após o terceiro parcial, mas já só por um ponto (76-75) e com o Sporting cada vez mais confiante e mais eficaz nos lançamentos.
Os leões saltaram outra fez para a frente do marcador nos momentos iniciais do derradeiro parcial, mas o FC Porto reagiu e travou o avanço leonino com o contributo de Tanner Omlid e novamente de Robert Beran Jr e Miguel Queiroz.
O marcador passou então para 85-80 favorável aos ‘dragões’ e este resultado manteve-se durante algum tempo, até que surgiu Corneliuis Hudson a desbloqueá-lo com mais um triplo para a sua conta pessoal.
Diogo Ventura ainda conseguiu responder com mais dois pontos, mas o FC Porto mostrou-se menos ansioso, controlou o jogo e Cornelius Hudson, esquecido pela defesa leonina, realizou um afundanço espetacular que acabou com as dúvidas sobre a sorte deste encontro quando já restavam poucos segundos para o fim.
O FC Porto somou assim a sua terceira vitória consecutiva nesta meia-final e vai discutir o título nacional com o Benfica, o atual tetracampeão.
Jogo realizado no Dragão Arena, no Porto.
FC Porto - Sporting, 94-86.
Ao intervalo: 57-47.
Sob a arbitragem de Sérgio Silva, José Gouveia e Tiago Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:
- FC Porto (94): Corey Allen-Williams (6), Wesley Washpun (2), Miguel Queiroz (14), Corneliuis Hudson (24) e Rober Beran Jr. (21). Jogaram ainda: Tanner Omlid (4), Miguel Maria (2), Jhonathan Dunn (8), Vladyslav Voytso (3) e Gonçalo Delgado (10).
Treinador: Fernando Sá.
- Sporting (86): Stephan Swenson (5), Brandon Johns Jr. (17), Maleek Harden-Hayes (5), Claude Robinson e Malik Morgan (11). Jogaram ainda: Uwais Razaque (4), Diogo Ventura (24), André Cruz (1), Francisco Amarante (19), João Fernandes e Miguel Correia.
Treinador: Luís Magalhães.
Marcha do marcador: 30-14 (10 minutos), 57-47 (intervalo), 76-75 (30) e 94-86 (resultado final).
Assistência: 1.576 espetadores.
O FC Porto entrou forte neste jogo, com Miguel Queiroz em bom plano na tabela ofensiva, o Sporting respondeu bem e depois apareceu Cornelius Hudson a fazer estragos sucessivos com a sua competência lançadora e a empurrar os ‘dragões’ para uma exibição autoritária.
Os anfitriões chegaram a ter 20 pontos de vantagem no primeiro parcial (30-10) e converteram seis triplos nos dez minutos iniciais, contra três do Sporting, que cometeu os mesmos pecados do jogo anterior, acumulando lançamentos falhados e ressaltos perdidos.
Cornelius Hudson e Robert Beran Jr apresentaram-se com a pontaria afinada e isso saiu muito caro a um Sporting que, no parcial seguinte, conseguiu evitar danos maiores e ir para o intervalo a perder apenas por dez pontos (57-47), apesar da sua óbvia inferioridade nos duelos junto às tabelas.
Com 17 pontos marcados e nove ressaltos conquistados, o extremo portista Cornelius Hudson foi a grande figura da primeira parte e um problema para o qual os ‘leões’ não tiveram solução.
O intervalo fez bem ao Sporting porque a equipa mostrou personalidade e, de forma gradual, recuperou terreno impulsionada pelos ‘tiros’ certeiros de Diogo Ventura e Francisco Amarante e virou até o jogo a seu favor (74-75),deixando tudo em aberto.
O FC Porto manteve-se na frente após o terceiro parcial, mas já só por um ponto (76-75) e com o Sporting cada vez mais confiante e mais eficaz nos lançamentos.
Os leões saltaram outra fez para a frente do marcador nos momentos iniciais do derradeiro parcial, mas o FC Porto reagiu e travou o avanço leonino com o contributo de Tanner Omlid e novamente de Robert Beran Jr e Miguel Queiroz.
O marcador passou então para 85-80 favorável aos ‘dragões’ e este resultado manteve-se durante algum tempo, até que surgiu Corneliuis Hudson a desbloqueá-lo com mais um triplo para a sua conta pessoal.
Diogo Ventura ainda conseguiu responder com mais dois pontos, mas o FC Porto mostrou-se menos ansioso, controlou o jogo e Cornelius Hudson, esquecido pela defesa leonina, realizou um afundanço espetacular que acabou com as dúvidas sobre a sorte deste encontro quando já restavam poucos segundos para o fim.
O FC Porto somou assim a sua terceira vitória consecutiva nesta meia-final e vai discutir o título nacional com o Benfica, o atual tetracampeão.
Jogo realizado no Dragão Arena, no Porto.
FC Porto - Sporting, 94-86.
Ao intervalo: 57-47.
Sob a arbitragem de Sérgio Silva, José Gouveia e Tiago Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:
- FC Porto (94): Corey Allen-Williams (6), Wesley Washpun (2), Miguel Queiroz (14), Corneliuis Hudson (24) e Rober Beran Jr. (21). Jogaram ainda: Tanner Omlid (4), Miguel Maria (2), Jhonathan Dunn (8), Vladyslav Voytso (3) e Gonçalo Delgado (10).
Treinador: Fernando Sá.
- Sporting (86): Stephan Swenson (5), Brandon Johns Jr. (17), Maleek Harden-Hayes (5), Claude Robinson e Malik Morgan (11). Jogaram ainda: Uwais Razaque (4), Diogo Ventura (24), André Cruz (1), Francisco Amarante (19), João Fernandes e Miguel Correia.
Treinador: Luís Magalhães.
Marcha do marcador: 30-14 (10 minutos), 57-47 (intervalo), 76-75 (30) e 94-86 (resultado final).
Assistência: 1.576 espetadores.
(Com Lusa)