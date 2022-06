FC Porto na final da liga de hóquei em patins

No Dragão Arena, os "dragões" pareciam encaminhados para o terceiro triunfo (3-0) no "play-off" quando chegaram aos 2-0, já durante o segundo tempo, contudo, os minhotos não se resignaram e igualaram o desafio a 2-2, levando-o para prolongamento, em que nada mudou.No desempate por penáltis, Gonçalo Alves e Telmo Pinto marcaram a Conti, enquanto Malian defendeu todos os penáltis do Óquei de Barcelos.Depois de uma primeira parte muito intensa, mas sem golos, Xavi Barroso e Reinaldo Garcia adiantaram os azuis e brancos, contudo Alvarinho e Miguel Rocha, de livre direto a 2.41 minutos do fim, fariam a igualdade.O FC Porto, que esta época já ganhou a Taça de Portugal e a Taça Intercontinental, tinha vencido o primeiro jogo por 8-4 e o segundo, fora, por 5-2.No Pavilhão João Rocha, o Benfica ainda se adiantou por Lucas Ordóñez, aos seis minutos, contudo a reação do Sporting chegou antes do intervalo, com tentos de Toni Pérez, aos 12, e Gonzalo Romero, aos 22, na conversão de um livre direto.Alessandro Verona fez o 3-1, aos 36, e, aos 45, João Souto praticamente sentenciou a partida com o 4-1, que Lucas Ordóñez atenuou (48).Em 10 de junho, Benfica e Sporting voltam a encontrar-se, agora no Pavilhão da Luz.