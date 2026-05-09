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FC Porto na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins
O FC Porto apurou-se para a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, depois de vencer o Óquei de Barcelos, detentor do troféu, por 3-1 nos penáltis, após 2-2 no tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento.
No Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, onde decorre a competição desde quarta-feira, os ‘azuis e brancos’ correram sempre atrás do resultado, mas nas grandes penalidades superiorizaram-se ao adversário, com Edu Lamas, Gonçalo Alves e Carlo Di Benedeto a não falharem.
Do lado do Óquei de Barcelos, Ivan Morales foi o único a conseguir concretizar um castigo máximo, depois do empate 22 no final do tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento.
O adversário dos portistas na final de domingo será decidido esta tarde, a partir das 16:00, no jogo da segunda meia-final da prova, que opõe Benfica ao Barcelona.
Numa partida muito equilibrada, a formação do Minho adiantou-se no marcador aos quatro minutos por Vieirinha, a partir de uma rápida transação após combinação com Miguel Rocha.
Com os guarda-redes a somarem excelentes intervenções, a formação portista chegou ao empate aos 22 minutos, num remate de meia distância de Ezequiel Mena, numa fase em que os ‘azuis e brancos’ estavam melhor no jogo.
No primeiro tempo houve ainda dois cartões azuis, primeiro para o FC Porto, aos 15 minutos, a castigar um derrube de Edu Lamas, e depois para o Óquei de Barcelos, 17, por falta de Tato Ferrucio.
No segundo tempo, a equipa minhota voltou a adiantar-se no marcador, aos 34 minutos, por Miguel Rocha, na transformação de uma grande penalidade, a punir o facto de a baliza ter sido mexida por Carlo Di Benedeto, que viu o cartão azul.
A dois minutos do final do tempo regulamentar, o FC Porto chegou à igualdade por Gonçalo Alves, num excelente trabalho técnico individual do capitão, após de uma assistência de Ezequiel Mena.
No prolongamento, a formação de Barcelos voltou a marcar primeiro, aos 55 minutos, por Miguel Rocha, que bisou na partida, mas Gonçalo Alves adiou a decisão para as grandes penalidades aos 57 minutos ao marcar também pela segunda vez na partida.
Nos quartos de final, o FC Porto tinha eliminado os espanhóis do Liceo por 6-2. A final disputa-se domingo.
Jogo no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.
FC Porto – Óquei de Barcelos, 3-3 após prolongamento, 3-1 no desempate por grandes penalidades.
Ao intervalo: 1-1.
No final do tempo regulamentar: 2-2.
Intervalo do prolongamento: 2-3
Final do prolongamento: 3-3
Marcadores:
0-1, Vieirinha, 04 minutos.
1-1, Ezequiel Mena, 22.
1-2, Miguel Rocha, 34 (grande penalidade).
2-2, Gonçalo Alves, 48.
2-3, Miguel Rocha, 55.
3-3, Gonçalo Alves, 57.
Marcadores nos penáltis:
0-0, Miguel Rocha (defendeu guarda-redes).
0,0, Manrubia (defendeu guarda-redes).
0-1, Ivan Morales.
1-1, Edu Lamas.
1-1, Luís Querido (atirou ao lado).
2-1, Gonçalo Alves.
2-1, Carlos Ramos (defendeu guarda-redes).
3-1, Carlo Di Benedetto.
Sob a arbitragem dos espanhóis Ruben Fernández e Daniel Villar, as equipas alinharam:
- FC Porto: Xavi Malián, Rafa, Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves (2) e Hélder Nunes. Jogaram ainda Telmo Pinto, Edu Lamas, Ezequiel Mena (1) e Manrubia.
Treinador: Paulo Freitas.
- Óquei de Barcelos: Guillem Torrents, Carlos Ramos, Vieirinha (1), Miguel Rocha (2) e Ivan Morales. Jogaram ainda Pedro Silva, Kyllian Gil, Luís Querido e Tato Ferruccio.
Treinador: Rui Neto.
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafa (36).
Cartão azul para Edu Lamas (15), Tato Ferruccio (17) e Carlo Di Benedetto (34).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
Do lado do Óquei de Barcelos, Ivan Morales foi o único a conseguir concretizar um castigo máximo, depois do empate 22 no final do tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento.
O adversário dos portistas na final de domingo será decidido esta tarde, a partir das 16:00, no jogo da segunda meia-final da prova, que opõe Benfica ao Barcelona.
Numa partida muito equilibrada, a formação do Minho adiantou-se no marcador aos quatro minutos por Vieirinha, a partir de uma rápida transação após combinação com Miguel Rocha.
Com os guarda-redes a somarem excelentes intervenções, a formação portista chegou ao empate aos 22 minutos, num remate de meia distância de Ezequiel Mena, numa fase em que os ‘azuis e brancos’ estavam melhor no jogo.
No primeiro tempo houve ainda dois cartões azuis, primeiro para o FC Porto, aos 15 minutos, a castigar um derrube de Edu Lamas, e depois para o Óquei de Barcelos, 17, por falta de Tato Ferrucio.
No segundo tempo, a equipa minhota voltou a adiantar-se no marcador, aos 34 minutos, por Miguel Rocha, na transformação de uma grande penalidade, a punir o facto de a baliza ter sido mexida por Carlo Di Benedeto, que viu o cartão azul.
A dois minutos do final do tempo regulamentar, o FC Porto chegou à igualdade por Gonçalo Alves, num excelente trabalho técnico individual do capitão, após de uma assistência de Ezequiel Mena.
No prolongamento, a formação de Barcelos voltou a marcar primeiro, aos 55 minutos, por Miguel Rocha, que bisou na partida, mas Gonçalo Alves adiou a decisão para as grandes penalidades aos 57 minutos ao marcar também pela segunda vez na partida.
Nos quartos de final, o FC Porto tinha eliminado os espanhóis do Liceo por 6-2. A final disputa-se domingo.
Jogo no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.
FC Porto – Óquei de Barcelos, 3-3 após prolongamento, 3-1 no desempate por grandes penalidades.
Ao intervalo: 1-1.
No final do tempo regulamentar: 2-2.
Intervalo do prolongamento: 2-3
Final do prolongamento: 3-3
Marcadores:
0-1, Vieirinha, 04 minutos.
1-1, Ezequiel Mena, 22.
1-2, Miguel Rocha, 34 (grande penalidade).
2-2, Gonçalo Alves, 48.
2-3, Miguel Rocha, 55.
3-3, Gonçalo Alves, 57.
Marcadores nos penáltis:
0-0, Miguel Rocha (defendeu guarda-redes).
0,0, Manrubia (defendeu guarda-redes).
0-1, Ivan Morales.
1-1, Edu Lamas.
1-1, Luís Querido (atirou ao lado).
2-1, Gonçalo Alves.
2-1, Carlos Ramos (defendeu guarda-redes).
3-1, Carlo Di Benedetto.
Sob a arbitragem dos espanhóis Ruben Fernández e Daniel Villar, as equipas alinharam:
- FC Porto: Xavi Malián, Rafa, Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves (2) e Hélder Nunes. Jogaram ainda Telmo Pinto, Edu Lamas, Ezequiel Mena (1) e Manrubia.
Treinador: Paulo Freitas.
- Óquei de Barcelos: Guillem Torrents, Carlos Ramos, Vieirinha (1), Miguel Rocha (2) e Ivan Morales. Jogaram ainda Pedro Silva, Kyllian Gil, Luís Querido e Tato Ferruccio.
Treinador: Rui Neto.
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafa (36).
Cartão azul para Edu Lamas (15), Tato Ferruccio (17) e Carlo Di Benedetto (34).
Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.
(Com Lusa)