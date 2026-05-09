FC Porto na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins





(Com Lusa)

No Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra, onde decorre a competição desde quarta-feira, os ‘azuis e brancos’ correram sempre atrás do resultado, mas nas grandes penalidades superiorizaram-se ao adversário, com Edu Lamas, Gonçalo Alves e Carlo Di Benedeto a não falharem.Do lado do Óquei de Barcelos, Ivan Morales foi o único a conseguir concretizar um castigo máximo, depois do empate 22 no final do tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento.O adversário dos portistas na final de domingo será decidido esta tarde, a partir das 16:00, no jogo da segunda meia-final da prova, que opõe Benfica ao Barcelona.Numa partida muito equilibrada, a formação do Minho adiantou-se no marcador aos quatro minutos por Vieirinha, a partir de uma rápida transação após combinação com Miguel Rocha.Com os guarda-redes a somarem excelentes intervenções, a formação portista chegou ao empate aos 22 minutos, num remate de meia distância de Ezequiel Mena, numa fase em que os ‘azuis e brancos’ estavam melhor no jogo.No primeiro tempo houve ainda dois cartões azuis, primeiro para o FC Porto, aos 15 minutos, a castigar um derrube de Edu Lamas, e depois para o Óquei de Barcelos, 17, por falta de Tato Ferrucio.No segundo tempo, a equipa minhota voltou a adiantar-se no marcador, aos 34 minutos, por Miguel Rocha, na transformação de uma grande penalidade, a punir o facto de a baliza ter sido mexida por Carlo Di Benedeto, que viu o cartão azul.A dois minutos do final do tempo regulamentar, o FC Porto chegou à igualdade por Gonçalo Alves, num excelente trabalho técnico individual do capitão, após de uma assistência de Ezequiel Mena.No prolongamento, a formação de Barcelos voltou a marcar primeiro, aos 55 minutos, por Miguel Rocha, que bisou na partida, mas Gonçalo Alves adiou a decisão para as grandes penalidades aos 57 minutos ao marcar também pela segunda vez na partida.Nos quartos de final, o FC Porto tinha eliminado os espanhóis do Liceo por 6-2. A final disputa-se domingo.Jogo no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.FC Porto – Óquei de Barcelos, 3-3 após prolongamento, 3-1 no desempate por grandes penalidades.Ao intervalo: 1-1.No final do tempo regulamentar: 2-2.Intervalo do prolongamento: 2-3Final do prolongamento: 3-3Marcadores:0-1, Vieirinha, 04 minutos.1-1, Ezequiel Mena, 22.1-2, Miguel Rocha, 34 (grande penalidade).2-2, Gonçalo Alves, 48.2-3, Miguel Rocha, 55.3-3, Gonçalo Alves, 57.Marcadores nos penáltis:0-0, Miguel Rocha (defendeu guarda-redes).0,0, Manrubia (defendeu guarda-redes).0-1, Ivan Morales.1-1, Edu Lamas.1-1, Luís Querido (atirou ao lado).2-1, Gonçalo Alves.2-1, Carlos Ramos (defendeu guarda-redes).3-1, Carlo Di Benedetto.Sob a arbitragem dos espanhóis Ruben Fernández e Daniel Villar, as equipas alinharam:- FC Porto: Xavi Malián, Rafa, Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves (2) e Hélder Nunes. Jogaram ainda Telmo Pinto, Edu Lamas, Ezequiel Mena (1) e Manrubia.Treinador: Paulo Freitas.- Óquei de Barcelos: Guillem Torrents, Carlos Ramos, Vieirinha (1), Miguel Rocha (2) e Ivan Morales. Jogaram ainda Pedro Silva, Kyllian Gil, Luís Querido e Tato Ferruccio.Treinador: Rui Neto.Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafa (36).Cartão azul para Edu Lamas (15), Tato Ferruccio (17) e Carlo Di Benedetto (34).Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.