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FC Porto perde com Melsungen na Liga Europeia de andebol
O FC Porto perdeu por 28-23 no pavilhão dos alemães do MT Melsungen, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europeia de andebol, o que obrigará os ‘dragões’ a efetuarem uma recuperação considerável em casa.
A equipa portuense, que ao intervalo perdia por quatro golos de diferença (12-8), nunca esteve em vantagem durante todo o encontro disputado em Kassel e terá de se aplicar na partida da segunda mão, dentro de uma semana, em 05 de maio, no seu pavilhão, para evitar a eliminação na segunda prova europeia de clubes mais importante.
A formação treinada pelo sueco Magnus Andersson, que teve no central Rui Silva o elemento mais concretizador, com seis golos marcados, chegou a reduzir a desvantagem de seis golos para apenas um no decorrer do segundo período, mas voltou a deixar escapar os germânicos na fase final da partida.
O FC Porto qualificou-se diretamente para os quartos de final, ao vencer o Grupo II, enquanto o Melsungen foi segundo classificado na ‘poule’ III (na qual o Benfica foi quarto e último posicionado) e teve de ultrapassar um play-off com os dinamarqueses do Fredericia HK para marcar encontro com os ‘dragões’.
A formação treinada pelo sueco Magnus Andersson, que teve no central Rui Silva o elemento mais concretizador, com seis golos marcados, chegou a reduzir a desvantagem de seis golos para apenas um no decorrer do segundo período, mas voltou a deixar escapar os germânicos na fase final da partida.
O FC Porto qualificou-se diretamente para os quartos de final, ao vencer o Grupo II, enquanto o Melsungen foi segundo classificado na ‘poule’ III (na qual o Benfica foi quarto e último posicionado) e teve de ultrapassar um play-off com os dinamarqueses do Fredericia HK para marcar encontro com os ‘dragões’.
(Com Lusa)