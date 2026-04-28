FC Porto perde com Melsungen na Liga Europeia de andebol





(Com Lusa)

A equipa portuense, que ao intervalo perdia por quatro golos de diferença (12-8), nunca esteve em vantagem durante todo o encontro disputado em Kassel e terá de se aplicar na partida da segunda mão, dentro de uma semana, em 05 de maio, no seu pavilhão, para evitar a eliminação na segunda prova europeia de clubes mais importante.A formação treinada pelo sueco Magnus Andersson, que teve no central Rui Silva o elemento mais concretizador, com seis golos marcados, chegou a reduzir a desvantagem de seis golos para apenas um no decorrer do segundo período, mas voltou a deixar escapar os germânicos na fase final da partida.O FC Porto qualificou-se diretamente para os quartos de final, ao vencer o Grupo II, enquanto o Melsungen foi segundo classificado na ‘poule’ III (na qual o Benfica foi quarto e último posicionado) e teve de ultrapassar um play-off com os dinamarqueses do Fredericia HK para marcar encontro com os ‘dragões’.