FC Porto perde na "Champions" feminina de voleibol

O emblema visitante, com uma dinâmica de jogo ofensiva e defensiva em patamares superiores, nunca desacelerou o ritmo, apesar da vantagem confortável que cimentava, tendo concluído a partida com os parciais de 25-13, 16-25 e 25-13.

Kiera Van Ryk foi a principal pontuadora do encontro, ao concluir 15 jogadas, enquanto Puck Hoogers foi a melhor do lado portista, com 11.

Sendo o FC Porto a primeira equipa portuguesa a participar na "champions" em 19 anos, o VakifBank, seis vezes campeão europeu e quatro mundial, era antevisto como um obstáculo praticamente impossível, mas nem isso afastou o público do Dragão Arena, com casa perto da máxima lotação.

O próximo adversário para as portuguesas na principal competição europeia de clubes serão as eslovenas do Calcit Kamnik, em 28 de novembro, em teoria o mais acessível do Grupo C, no qual o FC Porto procura uma vitória que possa, no mínimo, solidificar uma terceira posição de acesso aos "quartos" da Taça CEV.