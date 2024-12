FC Porto perde na Liga dos Campeões feminina de voleibol

A formação de Istambul dominou as operações desde o início da partida e venceu pelos parciais de 25-14, 25-18 e 25-18, depois de já ter ganho, também por 3-0, há cerca de um mês no Porto.



O FC Porto segue no terceiro lugar do agrupamento, com três pontos, fruto da única vitória nos quatro encontros que já disputou, enquanto o Vakıfbank está em primeiro, com 12, graças ao pleno de vitórias.



Em segundo, estão as italianas do Vero Volley (seis pontos), que recebem as eslovenas do Calcit Kamnik (ainda sem pontos) na quarta-feira.