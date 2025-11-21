FC Porto, Sporting e Benfica seguem vitoriosos na `Champions` de hóquei

No Grupo A, o bicampeão português FC Porto ganhou em casa pela margem mínima ao Reus (2-1), com golos de Rafa (15 minutos) e do capitão Gonçalo Alves (42), de grande penalidade, tendo, pelo meio, Guillem Jansà (29) apontado o único tento dos espanhóis.



Os ‘azuis e brancos’, vencedores em 1985/86, 1989/90 e 2022/23 e finalistas derrotados em 2024/25, destacaram-se na liderança, com seis pontos, dois acima do FC Barcelona, recordista de títulos (22), e dos italianos do Trissino, que empataram em Espanha (4-4).



Derrotados pelo FC Porto na ronda passada (3-1), os espanhóis do Igualada lograram a primeira vitória na casa do St. Omer (3-0) e subiram ao quarto lugar, último de acesso às eliminatórias, com três pontos, contra nenhum dos franceses, sextos, e do Reus, quinto.



Já na ‘poule’ B, os espanhóis do Liceo da Corunha foram derrotados fora pelo Óquei de Barcelos (3-1) e deixaram Sporting e Benfica distanciarem-se no comando, com triunfos ante os italianos do Bassano (5-0), em casa, e a Oliveirense (3-2), fora, respetivamente.



Em Alvalade, Rafael Bessa (oito minutos), os argentinos Gonzalo Romero (16) e Danilo Rampulla (40), o italiano Alessandro Verona (31) e Diogo Barata (36) marcaram para os ‘verdes e brancos’, que conquistaram a prova em 1976/77, 2018/19, 2020/21 e 2023/24.



Vencedores em 2012/13 e 2015/16, os ‘encarnados’ triunfaram em Oliveira de Azeméis com golos de Viti (minuto sete), Zé Miranda (19) e do argentino Lucas Ordóñez (39), por entre os de João Souto (10), de penálti, e do espanhol Marc Rouzé (50), de livre direto.



Sporting e Benfica somam seis pontos, contra três do Óquei de Barcelos e do Liceo da Corunha, que se colocou em vantagem por Nil Cervera (15 minutos), mas viu o capitão Miguel Rocha (25 e 34) e Vieirinha (34) inverterem a partida a favor dos minhotos, que tinham perdido em Alvalade (4-3) na ronda inicial - as ‘águias’ bateram o Bassano (4-2).



Óquei de Barcelos, campeão europeu em 1990/91 e 2024/25, e Liceo da Corunha, são terceiro e quarto classificados, seguidos de Oliveirense e Bassano, ambos sem pontos.



A fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins termina em 16 de abril de 2026 e qualifica os quatro primeiros colocados de cada ‘poule’ para a final a oito, que se realizará em eliminatórias até ao jogo decisivo, de 06 a 10 de maio, em local a designar.