FC Porto vence Benfica em casa e passa para a frente final da Liga de basquetebol

Depois de ter saído dos dois jogos disputados no pavilhão da Luz com uma derrota (89-73) e um triunfo (102-98, após prolongamento), o FC Porto passou hoje para a frente da eliminatória, num encontro em que já batia os tetracampeões nacionais por 12 pontos ao intervalo (47-35).

O quarto encontro da final, que pode ser decisivo em caso de triunfo `azul e branco`, será realizado no próximo domingo, também no Porto, sendo que, em caso de necessidade de um quinto e derradeiro duelo, este será disputado em casa das `águias`, em 18 de junho.