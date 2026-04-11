FC Porto vence Benfica por 42-32 e regressa ao segundo lugar do campeonato de andebol

Depois do apuramento dos ‘leões’ para os quartos de final da Liga dos Campeões, o campeonato voltou a centrar atenções, com os rivais diretos a lutarem pelo segundo posto, posição que pode valer o acesso à próxima edição da prova europeia.



O encontro arrancou com grande intensidade e eficácia ofensiva de parte a parte, com o marcador a refletir o equilíbrio nos primeiros minutos, antes de o FC Porto ganhar alguma vantagem, que chegou a quatro golos (14-10).



O Benfica reagiu ainda na primeira parte, muito por influência da entrada do guarda-redes Capdeville, e conseguiu inverter o resultado, chegando ao intervalo a vencer por 19-17, após um parcial de 9-3 desde o 14-10.



Na segunda metade, os ‘dragões’ entraram mais fortes e rapidamente anularam a desvantagem, assumindo o controlo do jogo com um parcial de 9-3 até aos 40 minutos (26-22), impulsionados pela eficácia ofensiva e por várias intervenções de Abrahamsson.



A equipa portista manteve o domínio até final, ampliando a diferença para 10 golos (42-32), num segundo tempo de clara superioridade frente a um Benfica incapaz de contrariar o ritmo imposto pelo adversário.



Vasco Costa foi o melhor marcador da partida, com nove golos pelos azuis e brancos, enquanto, no lado encarnado, Belone Moreira destacou-se com cinco tentos.



O triunfo expressivo permitiu ao FC Porto regressar ao segundo lugar, com 34 pontos, ultrapassando o Benfica, que segue na terceira posição, com 33. O Sporting lidera com 36 pontos e ainda vai defrontar o Águas Santas na presente jornada.



