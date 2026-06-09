FC Porto vence em casa do Benfica e empata final da Liga de basquetebol

Depois da derrota na Luz, no domingo (89-73), a formação portista chegou ao intervalo empatada 55-55 e alcançou nova igualdade no final do tempo regulamentar, a 94-94, antes de consumar o triunfo no tempo `extra`.

O terceiro e quarto encontros da decisão dos play-offs serão realizados no Porto, o primeiro na sexta-feira e segundo no domingo, sendo que, em caso de necessidade de um quinto e derradeiro duelo, este será disputado em casa das `águias`, em 18 de junho.