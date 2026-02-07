FC Porto vence em casa do Sporting e mantém vivo o Nacional de basquetebol

Javian Davis, com 13 pontos, 10 ressaltos e duas assistências foi o melhor jogador do encontro, enquanto do lado do Sporting, Brandon Johns, com 15 pontos e sete ressaltos foi o basquetebolista em evidência.



Com este resultado, o FC Porto soma agora 23 pontos, menos dois que o Sporting, segundo classificado, que tem 25, numa tabela liderada pelo Benfica (27), que hoje venceu o Imortal.



Motivados pelo triunfo sobre os 'encarnados' (87-78) na última ronda, o Sporting até entrou mais forte no jogo, dominando o marcador durante quase todo o primeiro quarto, até que o FC Porto, a 37 segundos do final colocou-se a vencer (21-21). Os ‘leões’ ainda foram a tempo de empatar com o ‘duplo’ de Claude Robinson.



O contra-ataque do FC Porto, que terminou com o cesto de Tanner Omlid, que colocou os ‘azuis e brancos’ a vencer por cinco pontos (30-25), obrigou o treinador do Sporting, Luís Magalhães, a solicitar uma paragem técnica para ‘arrumar a casa’.



Os comandados de Fernando Sá mantiveram o domínio durante mais algum tempo, até tiveram vantagem de sete pontos (37-30), mas a equipa da casa acertou-se e fez a ‘remontada’ para se colocar na frente (38-37), num lançamento livre convertido por Maleeck Harden-Hayes, jogador que seria ‘responsável’ pela igualdade ao intervalo (42-42).



Tudo se jogou no último quarto já que a vantagem o FC Porto no final do terceiro período (62-58) era curta para que os ‘azuis e brancos’ se limitassem a geri-la e, para prová-lo, surgiu o cesto de Brandon Johns que deu a igualdade (62-62) e o de Stephan Swenson que recolocou o Sporting a vencer (64-62).



Numa partida nem sempre bem jogada, com muitas perdas de bola à entrada do cesto e na fase construção, a alternância no marcador foi praticamente o único fator de emoção, motivo pelo qual o jogo foi decidido nos últimos minutos.



A vantagem de 10 pontos conseguida pelo FC Porto (82-72), com o lançamento de dois pontos de Tanner Omlid, a pouco mais de um minuto do final do encontro, deixou claro que os dois pontos viajariam para o Porto.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – FC Porto, 76-82.



Ao intervalo: 42-42.







Sob a arbitragem de Julio Anaya, Daniel Oliveira e Pedro Maia as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (76): Brandon Johns (15), Maleeck Harden-Hayes (7), Francisco Amarante (12), Claude Robinson (5) e Diogo Ventuda (18). Jogaram ainda: Rui Palhares, André Cruz, João Fernandes (6), Malik Morgan (6) e Stephan Swenson (7).



Treinador: Luís Magalhães.



- FC Porto (82): Javian Davis (13), Miguel Maria (10), Jhonathan Dunn (10), Cornelius Hudson (2) e Robert Beran Jr. (11). Jogaram ainda: Vladislav Voytso (10), Gonçalo Delgado (4), Wesley Washpun (8), e Tanner Omlid (14).



Treinador: Fernando Sá.







Marcha do marcador: 21-21 (10 minutos), 42-42 (intervalo), 58-62 (30), 76-82 (resultado final).



Assistência: 615 espetadores.