FC Porto vence o Sporting no primeiro jogo do título de voleibol feminino

A equipa do AJM/FC Porto, vencedora da fase regular, condição que lhe confere a vantagem teórica de jogar os próximos dois jogos em casa e de ter mais um no seu recinto em caso de empate, venceu pelos parciais de 25-20, 25-21 e 25-23.

As bicampeãs nacionais tiveram uma entrada forte no jogo, chegando aos cinco pontos de vantagem aos 6-1, que alargaram para seis aos 11-5, mas o Sporting reagiu e depois de empatar aos 18-18, passou para a frente pela primeira vez aos 19-18.

Uma desastrada série negativa das `leoas` na receção na parte final do parcial, com vários erros acumulados, permitiu às portistas concretizar um parcial de 7-2 e fechar aos 25-20.

O equilíbrio marcou a parte inicial do segundo set, com as equipas a alcançarem sucessivas igualdades e vantagens mínimas até aos 10-9, altura em que a AJM/FC Porto meteu um parcial de 5-1 e abriu para uma vantagem de quatro aos 15-11.

A formação do Sporting voltou a recuperar e a anular a vantagem das portistas, empatando aos 16-16, mas a falta de consistência em algumas das suas ações de jogo, principalmente no serviço, acabou por fazer a diferença nos momentos decisivos.

A AJM/FC Porto ainda viu o Sporting a um ponto aos 22-21, mas teve a tranquilidade necessária para não vacilar e fechar o segundo parcial aos 25-21, com três pontos sucessivos, ficando a vence por 2-0 no encontro.

O terceiro e último parcial foi também marcado pelo equilíbrio, com sucessivas igualdades e diferenças mínimas (12-13, 16-17, 18-20, 20-20, 20-22, 22-24), e com a equipa da AJM/FC Porto a impor-se pela margem mínima de 25-23, venceendo o jogo por 3-0.

O play-off da atribuição do título entre a AJM/FC Porto -- que no início da época venceu a Supertaça -- e o Sporting -- já vencedor da Taça de Portugal -, disputado à melhor de cinco, prossegue com dois jogos no Dragão Arena, em 23 e 29 de abril.