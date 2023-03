FC Porto vence Sporting por um ponto na Liga de basquetebol

Os 'dragões' somam agora 45 pontos, os mesmos de Benfica, que perdeu na véspera na visita à Oliveirense, e de Sporting.



A mediocridade imperou nos dez minutos iniciais do jogo foram medíocres, sendo que os 'leões' foram menos maus do que os 'dragões', que tiveram seis perdas de bola, entre outros momentos de desacerto, e por tudo isso terminaram este período em desvantagem no marcador (13-18).



Os jogadores privilegiaram muitas vezes as jogadas individuais, procurando forçar situações à partida condenadas pela oposição adversária, acumularam erros e daí resultou um jogo pobre. Não por acaso, o FC Porto tinha 21 pontos marcados com 16 minutos jogados.



O FC Porto melhorou de rendimento no segundo período, mas o Sporting manteve a vantagem pontual, impondo-se nas tabelas, e foi para o intervalo ainda a ganhar apesar da reação portista na ponta final (36-34).



Os portistas, sem Teyvon Myers, castigado com dois jogos de suspensão, entraram 'à leão' na segunda parte, conseguiram um parcial de 11-0 e deste modo saltaram para o comando do marcador (45-36).



O Sporting passou então por um mau bocado, com muitas decisões erradas, o que levou o seu técnico a pedir uma pausa técnica para tentar estancar a inspiração atacante do FC Porto, capítulo em que Max Landis e Marvin Clark estiveram em destaque.



Os 'leões' conseguiram travar o ímpeto contrário, encurtaram distâncias e dois lances livres convertidos por Diogo Ventura, um dos mais inconformados nos 'leões', colocaram o resultado em 49-45.



O jogo voltou na mediocridade, os duelos físicos tornaram-se mais frequentes e o FC Porto conquistou vários lances livres (24 contra 15 para o Sporting, no total) e também foi muito superior nos lançamentos de três pontos.



O derradeiro período foi muito disputado, com mais coração do que cabeça, o Sporting recuperou terreno gradualmente e à entrada para o minuto final o resultado estava em aberto.



O FC Porto teve uma quebra física e o Sporting pressionou e empatou o encontro (71-71) com um triplo de Travante Williams, que esteve discreto, a pouco mais de um minuto do fim.



Michael Finke converteu um de dois lances livres nos segundos finais (72-71) e Marcus Lovett Jr. falhou um cesto que parecia fácil sobre a hora, o que permitiu ao FC Porto ganhar pela margem mínima, festejar um triunfo suado e juntar-se ao Benfica e ao Sporting no comando da prova.







Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto



FC Porto -- Sporting, 72-71.



Ao intervalo: 34-36.







Sob a arbitragem de Luís Lopes, Nuno Monteiro e Pedro Lourenço, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (72): Miguel Cardoso (10), Max Landis (18), Marvin Clark (18), Brian Conklin (3) e Michael Finke (8). Jogaram ainda Miguel Queiroz (6), Francisco Amarante (6), Vladyslav Voytso, Keven Gomes, João Guerreiro (3) e Luís Silva.



Treinador: Fernando Sá.



- Sporting (71): Marcus Lovett Jr. (22), Travante Williams (9), André Cruz (6), Gerald Armwood (9) e João Fernandes. Jogaram ainda Ricardo Monteiro (2), Diogo Ventura (7), Marko Loncovic (3), António Monteiro, Eddy Polanco (1) e Joshua Patton (12).



Treinador: Pedro Nuno.







Marcha do marcador: 13-18 (primeiro período), 34-36 (intervalo), 57-51 (terceiro período) e 72-71 (resultado final).







Assistência: 1.044 espetadores.