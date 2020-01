FC Porto visita Illiabum nos `oitavos` da Taça de Portugal de basquetebol

O FC Porto, detentor da Taça de Portugal de basquetebol, visita o Illiabum nos oitavos de final da prova, com a Oliveirense, finalista vencida em 2018/19, a receber o Imortal, ditou o sorteio hoje realizado.