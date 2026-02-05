Federação de atletismo entrega receita da pista curta a Leiria

"Na sequência dos recentes acontecimentos que afetaram gravemente o distrito de Leiria, deixando inúmeras famílias em situação de grande fragilidade social, económica e habitacional, a Federação Portuguesa de Atletismo colocará em prática uma ação de ajuda canalizada através do desporto", refere o comunicado divulgado pelo organismo.

Para a FPA, "o atletismo, enquanto modalidade de base e profundamente ligada às comunidades locais, assume naturalmente o seu papel na promoção de valores como a solidariedade, a inclusão, a responsabilidade social e o apoio mútuo".

A FPA já tinha anunciado, antes, a mudança completa do programa de Pista Curta para o Fórum Braga, em face dos graves danos provocados pela tempestade Kristin na zona de Pombal, que deixaram a pista coberta local sem condições para receber as provas que estavam marcadas para as próximas semanas.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.