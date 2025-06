Federação de canoagem acredita em meia dúzia de medalhas nos Europeus de maratonas

“Em 2024 conseguimos seis medalhas no Campeonato da Europa e outras seis no Campeonato do Mundo. Tendo em conta que este ano competimos em Portugal, com uma equipa mais alargada, pensamos que está ao nosso alcance pelo menos igualar aquilo que foram os resultados internacionais do ano passado”, assumiu o dirigente, em relação à competição que decorre entre quinta-feira e domingo.



Em declarações à Lusa, Ricardo Machado não particularizou em quem recaem as suas maiores apostas, numa seleção que vai contar, entre outros, com o olímpico Fernando Pimenta, também com vários pódios nas maratonas, e com José Ramalho, sete vezes campeão da Europa em K1, num evento que junta cerca de 250 canoístas de 26 países.



“Normalmente não costumamos prometer aquilo que não é possível controlarmos de todo. Contudo, é óbvio que, neste momento e nesta especialidade, Portugal é uma das potências da modalidade”, reforçou, depois do inédito segundo lugar coletivo nos mundiais de 2024, na Croácia.



Fernando Pimenta e José Ramalho são campeões da Europa e do Mundo em K2, numa especialidade na qual na época passada os juniores conseguiram mais dois ouros, nomeadamente por Maria Luísa Gomes, em K1, bem como João Sousa e Francisco Batista, em K2, canoístas que este ano sobem de escalão, dificilmente igualando o registo ante rivais mais fortes e experientes.



Paralelamente, Ricardo Machado confia que, com uma equipa alargada a 42 atletas, entre a canoagem e a paracanoagem, os representantes lusos possam “superar-se” em casa, diante do seu público, entre familiares e amigos.



“Que consigam o melhor possível. Estou certo de que voltaremos a ter uma excelente representação em termos de resultados desportivos para o país”, vincou.



O presidente da FPC recordou que esta é mais um “grande evento” desportivo cuja responsabilidade organizativa recai na federação, que pretende manter-se num “exemplo internacional na capacidade de promover campeonatos de excelência”.



“É um reconhecimento do trabalho de muitos anos de dedicação que reflete a excelência das nossas organizações e a forma como sabemos receber todos aqueles países e atletas que quase todos os anos têm vindo a Portugal participar em eventos desportivos de diferentes especialidades”, congratulou-se.



Esta é a primeira grande competição internacional sob a presidência de Ricardo Machado, uma vez que, nos últimos três ciclos olímpicos, este foi vice-presidente do organismo, na altura liderado por Vítor Félix.



“Agora tenho apenas mais responsabilidade, pois já fazia parte da estrutura e fui elemento central na organização das mais importantes provas europeias e mundiais organizadas em Portugal. Tinha um papel mais operacional e agora é de liderança de uma equipa alargada, com muita experiência”, concluiu.



Os europeus de maratonas vão disputar-se nas categorias de júnior, sub-23 e sénior, em ambos os sexos.