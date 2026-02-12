Federação de hóquei no gelo quer reintegrar brevemente Rússia e Bielorrússia

“Espero que citem exatamente o que digo: queremos o regresso dos bielorrussos e dos russos o mais rapidamente possível. Porque, antes de mais, isso significaria que o mundo estaria um pouco melhor”, declarou o dirigente canadiano, em Milão, onde decorrem os Jogos Olímpicos de Inverno.



Em Milão-Cortina, as duas seleções estão afastadas, já que a IIHF seguiu as “recomendações” do Comité Olímpico Internacional (COI) para as modalidades coletivas: “neste momento, não estão autorizadas a participar”.



Luc Tardif revelou que o organismo que preside está a “tentar organizar um regresso”, recordando que as duas nações “fazem parte da família da IIHF”.



“Tal como vocês, acompanhamos as notícias todos os dias, na esperança de que algo melhore — por vezes, não melhora. Um regresso demasiado cedo não seria benéfico para as nossas competições, e a questão da segurança continua sempre presente”, desenvolveu o líder do hóquei no gelo mundial, em linha com as conclusões adotadas em janeiro pelo Conselho da IIHF para a época 2026-2027.



O dirigente disse que a federação internacional está a trabalhar “numa primeira fase” com os escalões de sub-18 da Rússia e da Bielorrússia, “a ver como corre esta primeira etapa”.



A eventual reintegração, pelas federações internacionais, das seleções de sub-18 enquadra-se nas recomendações do Comité Olímpico Internacional, formuladas no âmbito da Cimeira Olímpica realizada em dezembro de 2025.