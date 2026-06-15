Federação de natação com "profundo pesar" por morte de olímpico Luís Vaz Jorge

“O seu percurso ficará para sempre associado ao desenvolvimento da natação portuguesa e ao espírito olímpico que ajudou a engrandecer”, destaca a FPN.



Em Roma1960, Luís Vaz Jorge competiu na prova de 200 metros mariposa, tornando-se parte da história da natação nacional, ao integrar uma das primeiras gerações de nadadores portugueses a marcar presença no maior palco desportivo mundial.



Foi ainda recordista nacional e uma referência da natação do Sport Algés e Dafundo, clube ao qual permaneceu ligado ao longo da sua carreira desportiva.



“Neste momento de profunda tristeza, a Federação Portuguesa de Natação endereça à família, amigos e a toda a comunidade do Sport Algés e Dafundo as mais sentidas condolências”, concluiu a entidade.