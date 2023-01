Federação de padel acredita na evolução da modalidade

”, sustentou à agência Lusa o dirigente, no cargo desde a fundação da FPP, em 2012.De acordo com os dados mais recentes do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o padel teve 6.621 atletas federados em 2021, contra o registo inicial de 1.805 em 2016, quando esse somatório foi calculado pela Federação Portuguesa de Ténis (FPT).”, vincou.Ricardo Oliveira, que foi reeleito em 2021 para o biénio 2022-2024, reconhece que “não esperava números tão bons” na primeira década de atividade federativa, mesmo estando ciente do “potencial gigante que havia há mais de 20 anos e nunca tinha levantado voo”.”, enquadrou.Fenómeno social, económico e desportivo cada vez mais sentido em diversas latitudes, o padel costuma ser jogado em pares e reúne “quase na mesma percentagem homens e mulheres” de cada faixa etária, destacando-se pela capacidade de retenção de praticantes.”, indicou Ricardo Oliveira, notando a evolução rápida de quem joga de forma autodidata.Se os primeiros campos tinham aparecido em Portugal antes da viragem do milénio, a multiplicação de torneios na última década ajudou a divulgar o padel, cujo baixo contacto físico seria decisivo para despertar o seu redimensionamento na pandemia de covid-19.



À parte do campeonato nacional absoluto, que estabilizou desde a atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva à FPP, em 2017, foi lançada em 2022 uma prova idêntica para empresas lusas, ao passo que “dezenas de milhar” de jovens praticam nas escolas.